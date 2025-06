Caiu o preço da cesta básica, mas não o sufoco: salário mínimo precisaria ser 5 vezes maior Salário mínimo ideal para sustentar uma família de quatro pessoas deveria ser de R$ 7,5 mil, segundo o Dieese ND Mais|Do R7 06/06/2025 - 22h16 (Atualizado em 06/06/2025 - 22h16 ) twitter

O preço da cesta básica de alimentos teve queda em 15 das 17 capitais brasileiras no mês de maio, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (6) pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). As maiores reduções foram registradas no Recife (-2,56%), Belo Horizonte (-2,50%) e Fortaleza (-2,42%). Por outro lado, Florianópolis (0,09%) e Belém (0,02%) foram as únicas capitais que registraram alta.

Para entender melhor essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

