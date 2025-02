Caixeiro de Joinville é alvo de investigação contra furtos a agências bancárias no RJ Morador do Norte catarinense vai até o Rio de Janeiro por causa de seu conhecimento técnico para a prática do crime ND Mais|Do R7 04/02/2025 - 18h07 (Atualizado em 04/02/2025 - 18h07 ) twitter

Um caixeiro e morador de Joinville foi alvo de mandado de busca e apreensão nesta terça-feira (4). De acordo com a investigação, ele é especialista em realizar furtos a caixas eletrônicos. A ação ocorreu na cidade do Norte catarinense e no estado do Rio de Janeiro.

Para saber mais sobre essa investigação e os detalhes da operação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

