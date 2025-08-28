Calçada na SC-403 cede, ‘engole’ caminhão de lixo e atrapalha trânsito em Florianópolis Guarda Municipal informou que trânsito em Florianópolis era intenso na SC-401, Itacorubi e na Beira-Mar Norte, mas ainda fluía ND Mais|Do R7 27/08/2025 - 23h38 (Atualizado em 27/08/2025 - 23h38 ) twitter

Uma calçada na SC-403, em Florianópolis, cedeu na manhã desta quarta-feira (27) e acabou “engolindo” um caminhão de lixo da Comcap que estava na calçada. O desmoronamento ocorreu pátio de uma empresa localizada às margens da rodovia no sentido Centro, próximo ao posto Ipiranga.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o incidente e suas consequências no trânsito de Florianópolis!

