Calçada na SC-403 cede, ‘engole’ caminhão de lixo e atrapalha trânsito em Florianópolis
Guarda Municipal informou que trânsito em Florianópolis era intenso na SC-401, Itacorubi e na Beira-Mar Norte, mas ainda fluía
Uma calçada na SC-403, em Florianópolis, cedeu na manhã desta quarta-feira (27) e acabou “engolindo” um caminhão de lixo da Comcap que estava na calçada. O desmoronamento ocorreu pátio de uma empresa localizada às margens da rodovia no sentido Centro, próximo ao posto Ipiranga.
Uma calçada na SC-403, em Florianópolis, cedeu na manhã desta quarta-feira (27) e acabou “engolindo” um caminhão de lixo da Comcap que estava na calçada. O desmoronamento ocorreu pátio de uma empresa localizada às margens da rodovia no sentido Centro, próximo ao posto Ipiranga.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o incidente e suas consequências no trânsito de Florianópolis!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o incidente e suas consequências no trânsito de Florianópolis!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: