Calebe Moreno será o mediador do debate em Itajaí Três candidatos a prefeito que disputam as Eleições 2024 em Itajaí estão confirmados para o debate do ND Mais ND Mais|Do R7 04/09/2024 - 18h01 (Atualizado em 04/09/2024 - 18h01 ) ‌



O jornalista Calebe Moreno é quem vai mediar o debate do ND Mais com os candidatos à Prefeitura de Itajaí, que será realizado na quinta-feira (5), a partir das 21h. A transmissão acontece em tempo real pelo NDPlay.

