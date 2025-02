Calor intenso em SC: produtores adotam tecnologias para proteger a pecuária de leite Produtor rural de Itapiranga, no Extremo-Oeste, explica como manter a produtividade na pecuária de leite em meio ao calor extremo ND Mais|Do R7 27/02/2025 - 09h46 (Atualizado em 27/02/2025 - 09h46 ) twitter

Santa Catarina está vivendo uma nova onda de calor, que deve ir até o mês de março. As temperaturas elevadas afetam não somente as pessoas, mas também as cadeias produtivas, principalmente as que envolvem animais, como a pecuária de leite. Em Itapiranga, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, cidade que tradicionalmente registra recordes de calor, os agricultores buscam alternativas para manter a produção e a qualidade de vida dos rebanhos.

Saiba mais sobre as inovações que estão ajudando os produtores a enfrentar o calor intenso no site do nosso parceiro ND Mais.

