‘Calor sufocante’: Município do Oeste de SC registra uma das maiores temperaturas do ano

Para os moradores de Itapiranga, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, é comum o calor intenso nesta época do ano. Na terça-feira (11), a Epagri/Ciram registrou a máxima de 38,3 °C no município, que registrou a temperatura mais alta do estado no ano passado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre como o calor impacta a vida dos moradores de Itapiranga!

