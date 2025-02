‘Calorão’ segue em Joinville nos próximos dias com temperatura de até 34ºC; veja previsão Temperatura máxima durante as tardes deve oscilar entre 30°C e 34°C ND Mais|Do R7 11/02/2025 - 00h45 (Atualizado em 11/02/2025 - 00h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A temperatura continuará subindo nos próximos dias em Joinville, no Norte de Santa Catarina. Uma massa de ar quente e seca, que está atuando na Argentina, traz reflexos para o estado. O “calorão” deve continuar na região até quarta-feira (12).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre como se proteger do calor intenso!

Leia Mais em ND Mais:

Calendário do INSS 2025: confira as datas dos pagamentos de fevereiro

Páscoa em Blumenau: confira a programação completa do evento

O que significa sentir muito sono do nada?