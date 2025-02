Câmara de São José retoma ações e foca na aproximação com a sociedade Legislativo quer continuar debatendo as questões que impactam diretamente o bem estar do cidadão ND Mais|Do R7 12/02/2025 - 13h47 (Atualizado em 12/02/2025 - 13h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Câmara de Vereadores de São José retoma as atividades legislativas neste mês de fevereiro, focada em se aproximar ainda mais da sociedade e discutir com ela as necessidades do município. O presidente reeleito, Matson Cé, dará prosseguimento ao plano que vem sendo implementado desde 2023 e que busca uma ampla articulação com a população para garantir as entregas e os debates necessários para a melhoria da qualidade de vida do cidadão josefense.

Para saber mais sobre as iniciativas e planos da Câmara, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Idoso que explorava sexualmente menina de 14 anos é condenado em SC

Santa Catarina x Brusque pelo Catarinense 2025: onde assistir ao vivo e horário

Mulher mata marido a facadas e ataca filhos em SC; crianças fugiram e pediram socorro