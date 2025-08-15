Câmara discute alterar lei de 1972 e encolher tamanho mínimo de imóvel rural Se aprovado e sancionado, a medida padronizará em todo o país a fração, podendo impactar diretamente negociações, registros e a configuração... ND Mais|Do R7 15/08/2025 - 07h37 (Atualizado em 15/08/2025 - 07h37 ) twitter

Foi aprovada na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 6088/23. O objetivo é alterar a lei 5.868/1972 para fixar em 5 mil metros quadrados a FMP (Fração Mínima de Parcelamento) de imóveis rurais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro dos detalhes dessa importante discussão!

