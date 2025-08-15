Camarim, bar e feira: veja imagens do projeto milionário de uma das maiores ruas cobertas de SC Com mais de 91 metros de comprimento e 2.322 m² de área total, nova estrutura de Cocal do Sul deve ser parcialmente entregue ainda... ND Mais|Do R7 15/08/2025 - 04h57 (Atualizado em 15/08/2025 - 04h57 ) twitter

Imagens do projeto de uma das maiores ruas cobertas de Santa Catarina foram divulgadas pela Prefeitura de Cocal do Sul nesta quinta-feira (14). A estrutura contará com 2.322 m² de área total e mais de 91 metros de comprimento. Planejada para ser aproveitada durante todo o ano, a nova estrutura terá, além do palco principal, camarins, boxes para feiras de alimentação, bar, banheiros externos e sistemas de ventilação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse projeto inovador!

