Camarim, bar e feira: veja imagens do projeto milionário de uma das maiores ruas cobertas de SC

Com mais de 91 metros de comprimento e 2.322 m² de área total, nova estrutura de Cocal do Sul deve ser parcialmente entregue ainda...

Imagens do projeto de uma das maiores ruas cobertas de Santa Catarina foram divulgadas pela Prefeitura de Cocal do Sul nesta quinta-feira (14). A estrutura contará com 2.322 m² de área total e mais de 91 metros de comprimento. Planejada para ser aproveitada durante todo o ano, a nova estrutura terá, além do palco principal, camarins, boxes para feiras de alimentação, bar, banheiros externos e sistemas de ventilação.

