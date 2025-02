Camarotes da passarela Nego Quirido são notificados pelo Procon SC; veja motivo Segundo o órgão de proteção ao consumidor, espaços não forneceram informações claras e adequadas sobre serviços oferecidos durante... ND Mais|Do R7 26/02/2025 - 16h08 (Atualizado em 26/02/2025 - 16h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os camarotes da passarela Nego Quirido, o sambódromo de Florianópolis, foram notificados a prestar esclarecimentos sobre os serviços disponibilizados durante os desfiles do Carnaval 2025. O Procon SC deu 48 horas para que os responsáveis encaminhem as informações detalhadas, sob risco de responder a um processo administrativo.

Para saber mais sobre as notificações e o que isso significa para os consumidores, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Avaí x Figueirense: torcida visitante terá ingresso 60% mais barato que no clássico da 1ª fase

Como proteger os cabelos durante o Carnaval sem abrir mão da folia

Justiça nega indenização para morador incomodado com latidos de cachorro em Itajaí