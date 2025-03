Camboriú pode decretar calamidade pública, contrato do BC Bus e fezes na Passarela da Barra O Portal Menina traz detalhes sobre a falta de servidores municipais em Camboriú, contrato emergencial de ônibus em Balneário Camboriú... ND Mais|Do R7 13/03/2025 - 21h45 (Atualizado em 13/03/2025 - 21h45 ) twitter

O Portal Menina apresenta aos leitores do ND Mais informações sobre a possibilidade de o prefeito de Camboriú declarar estado de calamidade pública, transporte coletivo em Balneário Camboriú trafega com contrato emergencial e o abandono nas escadas de emergência da Passarela da Barra.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa situação alarmante e suas implicações.

