Câmera flagra momento que carro na contramão bate em caminhão e casal morre em SC Maria Madalena e Leocadio de Miranda, membros da Assembleia de Deus, morreram no local da batida em Garuva ND Mais|Do R7 16/05/2025 - 07h03 (Atualizado em 16/05/2025 - 07h03 )

ND Mais

Um câmera de monitoramento flagrou o momento do acidente que matou Maria Madalena de Miranda, 59 anos, e Leocadio de Miranda, 73 anos, na noite dessa quarta-feira (14). O fato aconteceu em Garuva, no Norte catarinense, quando o casal, membros da Assembleia de Deus, voltava do culto.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

