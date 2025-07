Câmeras ajudam a prender homem condenado por estuprar a sobrinha durante anos em Florianópolis Conforme a Guarda Municipal, casos de violência iniciaram quando a vítima tinha apenas 10 anos ND Mais|Do R7 24/07/2025 - 21h37 (Atualizado em 24/07/2025 - 21h37 ) twitter

Um homem de 47 anos, condenado a 18 anos de prisão por estuprar a sobrinha menor de idade, foi preso no bairro Saco dos Limões, em Florianópolis, na tarde de quarta-feira (23). Ele foi denunciado pelo crime em 2019, quando a menina tinha 13 anos. Conforme a Guarda Municipal de Florianópolis, as violências ocorriam desde quando a vítima tinha 10 anos. O homem era monitorado há cerca de 15 dias.

Para saber mais sobre este caso e a importância do monitoramento na segurança pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

