Câmeras de reconhecimento facial da Oktoberfest devem virar sistema permanente em Blumenau Equipamento será instalado para 40ª Oktoberfest Blumenau, mas permanecerão em funcionamento como “legado” para a cidade ND Mais|Do R7 17/07/2025 - 06h37 (Atualizado em 17/07/2025 - 06h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Blumenau terá câmeras de reconhecimento facial na rua XV de Novembro, uma das principais ruas do centro da cidade. A informação foi confirmada pelo presidente da comissão de segurança da 40ª Oktoberfest, Alexandre de Vargas, em entrevista à NDTV RECORD. Segundo Vargas, os equipamentos serão instalados especialmente para a Oktoberfest Blumenau, mas permanecerão em funcionamento após o fim do evento, como um “legado” para a cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a segurança em Blumenau!

Leia Mais em ND Mais:

Técnica há 20 anos foi quem aplicou antídoto enganado em bebês em SC; erro pode ir à Justiça

No Dia da Cobra, jiboia de 2,5 metros tratada como ‘pet’ é apreendida em Joinville

Jovem é acusado de estelionato após abastecer o carro e fugir de posto três vezes em SC