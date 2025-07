Caminhada noturna na Rota do Enxaimel será neste sábado em Pomerode; veja como participar A 13ª edição da tradicional Caminhada Noturna da Rota do Enxaimel em Pomerode será neste sábado (12) e as inscrições seguem abertas... ND Mais|Do R7 10/07/2025 - 20h18 (Atualizado em 10/07/2025 - 20h18 ) twitter

As inscrições seguem abertas para a caminhada noturna na Rota do Enxaimel, em Pomerode. A 13ª edição do evento está marcada para este sábado (12). Classificada como leve, os 11 quilômetros de caminhada passam por belezas naturais de Testo Alto, além das históricas casas Enxaimel. O trajeto é reconhecido pela ONU como uma das melhores vilas turísticas do mundo.

