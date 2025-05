Caminhão atinge ônibus com 13 pessoas na BR-282 em SC O acidente aconteceu em Campos Novos, no Meio-Oeste; a colisão deixou feridos, incluindo uma gestante, e o motorista ficou preso às... ND Mais|Do R7 30/05/2025 - 07h16 (Atualizado em 30/05/2025 - 07h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma colisão entre um caminhão e um ônibus com 13 pessoas deixou três pessoas hospitalizadas, incluindo uma gestante, por volta das 14h53 desta quinta-feira (29), na BR-282, em Campos Novos, no Meio-Oeste catarinense.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o acidente e as vítimas envolvidas.

Leia Mais em ND Mais:

Dólar fecha em queda nesta quinta (29/5): decisão nos EUA e desemprego no Brasil são focos

Previdência espera receber mais de 2 milhões de vítimas de fraude em atendimento nos Correios

Anuladas num dia e reativadas no outro, tarifas de Trump seguem válidas em reviravolta nos EUA