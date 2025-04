Caminhão betoneira perde o controle e cai em rio em Santa Catarina As causas do acidente com o caminhão betoneira estão sendo investigadas; ninguém ficou ferido ND Mais|Do R7 08/04/2025 - 23h45 (Atualizado em 08/04/2025 - 23h45 ) twitter

Na tarde desta terça-feira (8) um caminhão betoneira tombou e caiu em um rio em Trombudo Central. O caminhão, que transportava concreto, ficou tombado na margem do rio após perder o controle e sair da estrada.

