Caminhão cai 15 metros em ribanceira e motorista fica em estado grave na Serra de SC Quando bombeiros chegaram, motorista do caminhão estava caído, inconsciente, sem respirar e com traumatismo craniano ND Mais|Do R7 30/01/2025 - 17h47 (Atualizado em 30/01/2025 - 17h47 )

Um caminhão caiu 15 metros em uma ribanceira de Urubici, na Serra catarinense, na quarta-feira (29). O motorista, de 39 anos, ficou ferido após a queda do veículo e foi levado em estado grave para o hospital.

Para mais detalhes sobre este acidente e as condições do motorista, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

