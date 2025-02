Caminhão capota e uma pessoa morre em acidente na BR-280 em SC Trânsito na rodovia, em trecho de Corupá, segue lento e com sistema pare e siga para trabalho dos bombeiros ND Mais|Do R7 28/01/2025 - 22h26 (Atualizado em 28/01/2025 - 22h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma pessoa morreu em um acidente na BR-280, em Corupá, no Norte catarinense, nesta terça-feira (28). O caminhão em que estava capotou no km 93 da rodovia. O trânsito no trecho segue em fluxo lento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em ND Mais:

Valor do dólar cai com lançamento de IA chinesa e medidas de Trump; confira a cotação

O que a DeepSeek, nova IA chinesa, sabe sobre SC? Fizemos o teste e o resultado surpreende

Operação Repasse: Joinville tem alvos de ação contra crimes virtuais