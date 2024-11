Caminhão com óleo lubrificante perde freios, e área de escape evita acidente na descida para SC Caminhão com óleo lubrificante perde freios, e área de escape evita acidente na descida para SC ND Mais|Do R7 20/11/2024 - 22h09 (Atualizado em 20/11/2024 - 22h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caminhão na área de escape

Um caminhão carregado com óleo lubrificante automotivo precisou acessar a área de escape no km 671,1 da BR-376, em Guaratuba (PR), sentido Santa Catarina, após apresentar uma falha no sistema de freios. O caso ocorreu nessa terça-feira (19).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este incidente e a importância das áreas de escape.

Leia Mais em ND Mais:

Ventania intensa derruba árvores no Litoral de SC e Defesa Civil alerta para risco de ressaca

SC registra 81 afogamentos em apenas uma semana e Corpo de Bombeiros reforça alertas

Pescador morre afogado em Rio das Antas e corpo é encontrado preso à linha de pesca