Caminhão quebra em curva e bloqueia tráfego na Serra do Rio do Rastro, em SC

Um caminhão teve problemas mecânicos em uma curva e interditou a Serra do Rio do Rastro, na SC-390, em Bom Jardim da Serra, na manhã desta quinta-feira (17). O incidente foi registrado pela PMRv (Polícia Militar Rodoviária) às 8h30, no Km 405, e bloqueou a pista nos dois sentidos.

