Caminhão tomba e motorista morre em rodovia de SC Acidente foi atendido pelo Corpo de Bombeiros em Pomerode no início da tarde desta sexta-feira (29)

O motorista de um caminhão morreu após uma batida na altura do Km 91 da SC-110, na Rua Presidente Costa e Silva, no bairro Testo Rega, em Pomerode, por volta das 13h41 desta sexta-feira (29). A ocorrência foi atendida pelo Bombeiros Voluntários de Pomerode, no alto da serra, próximo a divisa com Jaraguá do Sul. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida pelas autoridades e identidade da vítima não foi revelada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

