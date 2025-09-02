Caminhe por dentro da usina mais antiga de SC que pode se tornar parque em Joinville Celesc lança tour digital pela hidrelétrica mais antiga de SC; área poderá virar parque público, mas não há data para início do projeto... ND Mais|Do R7 02/09/2025 - 19h57 (Atualizado em 02/09/2025 - 19h57 ) twitter

Um tour virtual lançado pela Celesc permite que moradores de Joinville e visitantes explorem, de forma interativa, a região da Usina Piraí, a hidrelétrica mais antiga em operação de Santa Catarina. A área está sendo mapeada para receber um parque rural, projeto que será viabilizado por meio da cessão de parte do terreno da usina ao município.

A área está sendo mapeada para receber um parque rural, projeto que será viabilizado por meio da cessão de parte do terreno da usina ao município.

