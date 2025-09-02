Logo R7.com
Caminhe por dentro da usina mais antiga de SC que pode se tornar parque em Joinville

Celesc lança tour digital pela hidrelétrica mais antiga de SC; área poderá virar parque público, mas não há data para início do projeto...

ND Mais|Do R7

Um tour virtual lançado pela Celesc permite que moradores de Joinville e visitantes explorem, de forma interativa, a região da Usina Piraí, a hidrelétrica mais antiga em operação de Santa Catarina. A área está sendo mapeada para receber um parque rural, projeto que será viabilizado por meio da cessão de parte do terreno da usina ao município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes sobre essa incrível iniciativa!

