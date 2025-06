Caminhoneiro de Criciúma morre em engavetamento com seis veículos na BR-116 Vítima transportava botijões de gás e não resistiu após ficar presa às ferragens ND Mais|Do R7 19/06/2025 - 01h55 (Atualizado em 19/06/2025 - 01h55 ) twitter

Um caminhoneiro de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, morreu, na manhã de terça-feira (17), em um acidente de trânsito que envolveu, ao menos, seis veículos. A colisão foi registrada na BR-116, em Canoas, no Rio Grande do Sul.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

