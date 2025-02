Caminhoneiro de Xanxerê aceita proposta de trabalho em outra cidade e desaparece em SC A família busca o paradeiro de Rafael Pereira Sovrani, que desapareceu em Araranguá, no Extremo Sul do estado; o homem saiu de Xanxerê... ND Mais|Do R7 22/01/2025 - 16h28 (Atualizado em 22/01/2025 - 16h28 ) twitter

Rafael Pereira Sovrani, de 36 anos, está desaparecido desde o dia 11 de janeiro deste ano. O morador de Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina, recebeu uma proposta de trabalho em Araranguá, no Extremo Sul do estado, porém desapareceu ao chegar no local. Polícia Civil investiga o caso.

Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

