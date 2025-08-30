Caminhoneiro morre na SC-110 após tombar sobre a pista e bater contra barranco Segundo informações da PMRv (Polícia Militar Rodoviária), o caminhão, acoplado a um semirreboque, seguia no sentido Pomerode–Jaraguá... ND Mais|Do R7 30/08/2025 - 07h37 (Atualizado em 30/08/2025 - 07h37 ) twitter

Um caminhoneiro morreu em um acidente na tarde desta sexta-feira (29), na SC-110, em Jaraguá do Sul, Norte catarinense. O ocorrido foi por volta das 14h10, na altura do km 93,7, em um trecho de descida de serra com curvas. Segundo informações da PMRv (Polícia Militar Rodoviária), o caminhão, acoplado a um semirreboque, seguia no sentido Pomerode–Jaraguá do Sul quando tombou sobre a pista e, em seguida, colidiu contra um barranco.

