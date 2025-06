Campanha do Agasalho: Ateliê Solidário transforma doações em esperança Roupas e acessórios de inverno ganham reparos antes de serem destinados à doação. ND Mais|Do R7 18/06/2025 - 02h55 (Atualizado em 18/06/2025 - 02h55 ) twitter

JOSE SOMEMSI

Neste inverno, a solidariedade ganhou forma, cor e costura no Ateliê Solidário, uma ação especial da NDTV RECORD dentro da tradicional Campanha do Agasalho, que há 29 anos mobiliza os catarinenses em prol de quem mais precisa. O Ateliê Solidário é um espaço de transformação. Roupas que chegam aos pontos de coleta com pequenos danos ou sinais do tempo são cuidadosamente recuperadas e ganham nova vida antes de serem destinadas à doação.

