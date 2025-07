Campanha do Agasalho leva Ateliê Solidário a Blumenau Ação vai recuperar e renovar peças doadas para beneficiar famílias carentes do Vale do Itajaí. ND Mais|Do R7 04/07/2025 - 23h36 (Atualizado em 04/07/2025 - 23h36 ) twitter

Nos dias 08 e 09 de julho, Blumenau recebe o Ateliê Solidário, uma ação especial da Campanha do Agasalho da NDTV RECORD. O evento acontece na Rua XV de Novembro e tem como proposta transformar roupas doadas em novas peças, com criatividade, cuidado e solidariedade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba como você pode fazer parte dessa corrente do bem!

