Campeonato Sul-Brasileiro de Hobie Cat inicia com três regatas em Florianópolis Três regatas abriram o Campeonato Sul-Brasileiro de Hobie Cat, que está sendo disputada na raia de Jurerê, em Florianópolis ND Mais|Do R7 19/04/2025 - 08h25 (Atualizado em 19/04/2025 - 08h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O mar de Jurerê recebeu nesta sexta-feira (18) as primeiras regatas do Campeonato Sul-Brasileiro de Hobie Cat, realizado na Sede Oceânica do Veleiros da Ilha, em Florianópolis. Com vento nordeste firme, os velejadores completaram três regatas nas classes Hobie Cat 14 e Hobie Cat 16, dando início à disputa que segue até domingo (20).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as emoções do campeonato!

Leia Mais em ND Mais:

Luigi Mangione é indiciado por matar CEO nos EUA; promotores podem pedir pena de morte

Almoço de Páscoa? Quadrilha é presa após roubar carga de R$ 2 milhões em bacalhau

Série D 2025: horário, como assistir e os jogos de JEC, Barra e Marcílio Dias na 1ª rodada