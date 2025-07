Canabidiol: decreto de SC exclui produtor local e remédio pode ficar 60% mais caro ao governo Mudança feita pelo governo estadual limita fornecimento à indústria com aval da Anvisa e exclui associações que já atendem pacientes... ND Mais|Do R7 01/07/2025 - 18h57 (Atualizado em 01/07/2025 - 18h57 ) twitter

O Governo de Santa Catarina instituiu a Política Estadual de Fornecimento Gratuito de Medicamentos à Base de Cannabis Medicinal alterando o texto da lei originalmente aprovado na Alesc. O texto previa a inclusão de instituições com autorização judicial para produzir medicamentos. Com a alteração, o fornecimento ficou restrito apenas a laboratórios com aval da Anvisa.

Saiba mais sobre as implicações dessa mudança e como ela pode afetar os pacientes no estado, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

