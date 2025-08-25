Logo R7.com
Canabidiol gratuito? Pressão cresce para que governo altere regras de fornecimento à população

Audiência pública nesta segunda-feira (25) busca discutir a distribuição gratuita de medicamento e produtos à base de cannabis

ND Mais|Do R7

Buscando discutir a distribuição gratuita de medicamentos à base de cannabis em Santa Catarina, será realizada uma audiência pública na Alesc (Assembleia Legislativa de Santa Catarina) nesta segunda-feira (25), às 18h. Autora da lei que instituiu a Política Estadual de Fornecimento Gratuito de Medicamentos e Produtos à Base de Cannabis, a deputada Paulinha (Podemos) realizou o requerimento para a audiência.

