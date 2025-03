Canícula em 2025: fevereiro foi o mês mais quente da história em quatro municípios de SC Além das temperaturas extremas no estado, o calor no período também bateu recordes globais, sendo o terceiro fevereiro mais quente... ND Mais|Do R7 08/03/2025 - 11h08 (Atualizado em 08/03/2025 - 11h08 ) twitter

Fevereiro de 2025 entrou para a história com o terceiro mais quente já registrado globalmente para o período. Em Santa Catarina, as temperaturas extremas castigaram diversas regiões. Dados da Epagri/Ciram apontam que as altas temperaturas bateram recorde dos últimos anos em pelo menos quatro municípios catarinenses.

Para saber mais sobre os impactos das altas temperaturas e os recordes históricos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

