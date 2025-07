Canjica grátis e mais: festas de inverno aquecem Litoral Norte de SC no fim de semana Balneário Piçarras, Balneário Camboriú e Porto Belo se preparam para festas típicas de inverno com música e quitutes tradicionais ND Mais|Do R7 04/07/2025 - 20h16 (Atualizado em 04/07/2025 - 20h16 ) twitter

A partir desta sexta-feira (4), comemorações tradicionais aquecem cidades do Litoral Norte de Santa Catarina. Eventos típicos com entrada gratuita movimentam a economia e garantem a diversão até domingo (6). Em Balneário Piçarras, o Piçarraiá distribuirá porções de canjica para os presentes; já em Balneário Camboriú e Porto Belo, festas celebram a cultura da pesca.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as festividades!

