Cantor Ferrugem sofre acidente de ônibus no RS: ‘Destruiu a frente e a porta foi arrancada’ Pagodeiro retornava de show no sul do estado gaúcho e relatou o ocorrido nas redes sociais; ninguém ficou ferido, apesar do susto ND Mais|Do R7 21/04/2025 - 07h25 (Atualizado em 21/04/2025 - 07h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O cantor Ferrugem e a sua equipe passaram por um susto na manhã deste domingo (20). O ônibus em que eles estavam se envolveu em um acidente de trânsito na BR-290, próximo à Ponte do Guaíba, trecho que liga Porto Alegre (RS) à Região Metropolitana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber todos os detalhes sobre o acidente e a segurança do cantor! saiba mais

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Repórter sofre tentativa de roubo prestes a entrar ao vivo em SP

Premiação de Hugo Calderano: quanto o brasileiro faturou com o título mundial de tênis de mesa?

Famosas praias cariocas podem sumir neste século com aumento no nível dos mares, alerta estudo