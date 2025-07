Cantora Paula Fernandes faz show gratuito em festa no Sul de SC Artista é uma das principais atrações da XII CocalFest, realizada em Cocal do Sul; show de entrada gratuita acontece no dia 27 de setembro... ND Mais|Do R7 18/07/2025 - 23h37 (Atualizado em 18/07/2025 - 23h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A cantora. Paula Fernandes. será uma das atrações principais da XII CocalFest, que acontecerá na cidade de Cocal do Sul, no Sul de Santa Catarina. O evento, que ocorrerá de 24 a 28 de setembro, contará com um show gratuito da artista no Centro de Eventos do município, no sábado (27).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse evento imperdível!

Leia Mais em ND Mais:

Servidora é perseguida por ex-companheiro, que invade Prefeitura de São José

Obra de R$ 60 mi em rua com trânsito diário de 20 mil veículos entra na reta final em Joinville

Minha Casa, Minha Vida: Florianópolis vai construir novo condomínio vertical; saiba onde