Cão de rua é baleado, chega a ser resgatado, mas morre em Camboriú Equipe chegou resgatar o cão de rua, porém animal não resistiu e morreu no dia seguinte ND Mais|Do R7 09/07/2025 - 04h37 (Atualizado em 09/07/2025 - 04h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um cão de rua foi baleado e morto neste fim de semana no interior da cidade de Camboriú. O crime ocorreu na noite de sábado (5) e a equipe do CBEA (Centro de Bem-Estar Animal) chegou a ser acionada para o resgate do cachorro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este triste incidente.

Leia Mais em ND Mais:

Cadê o carro? Jetta de Jair Renan é rebocado após infração na Grande Florianópolis

Discussão termina com jovem gravemente ferido após ataque com motosserra em SC

Prefeitura realiza ação com vagas de emprego em Criciúma no próximo sábado