Cão morre e polícia encontra veneno proibido na geladeira de tutor em Joinville
Idoso de 70 anos é investigado por maus-tratos após cão morrer envenenado em Joinville; veneno ilegal foi encontrado junto a alimentos...
Um idoso de 70 anos é investigado por maus-tratos após a morte de um cão por envenenamento no bairro Adhemar Garcia, zona sul de Joinville. Nesta quinta-feira (8), a Polícia Civil localizou “chumbinho”, veneno ilegal e letal, durante cumprimento de mandado de busca na cidade.
Um idoso de 70 anos é investigado por maus-tratos após a morte de um cão por envenenamento no bairro Adhemar Garcia, zona sul de Joinville. Nesta quinta-feira (8), a Polícia Civil localizou “chumbinho”, veneno ilegal e letal, durante cumprimento de mandado de busca na cidade.
Para saber mais sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para saber mais sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: