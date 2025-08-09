Logo R7.com
Cão morre e polícia encontra veneno proibido na geladeira de tutor em Joinville

Idoso de 70 anos é investigado por maus-tratos após cão morrer envenenado em Joinville; veneno ilegal foi encontrado junto a alimentos...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Um idoso de 70 anos é investigado por maus-tratos após a morte de um cão por envenenamento no bairro Adhemar Garcia, zona sul de Joinville. Nesta quinta-feira (8), a Polícia Civil localizou “chumbinho”, veneno ilegal e letal, durante cumprimento de mandado de busca na cidade.

