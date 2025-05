Capacitação e mais: saiba como participar da Semana do MEI 2025 em Itajaí e região O ND Mais traz a programação da Semana do MEI em cidades do Litoral Norte catarinense ND Mais|Do R7 26/05/2025 - 20h16 (Atualizado em 26/05/2025 - 20h16 ) twitter

Com o objetivo de dinamizar a economia local e fortalecer o microempreendedorismo, vários municípios realizam, em parceria com o Sebrae, a Semana do MEI 2025. A iniciativa é voltada à capacitação, orientação e formalização de Microempreendedores Individuais (MEIs) e Micro e Pequenas Empresas (MPEs) e acontecerá entre os dias 26 e 30 de maio. O ND Mais mostra como será a programação em Itajaí e região.

Não perca a oportunidade de se capacitar e impulsionar seu negócio! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

