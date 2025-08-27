'Capital da madeira' terá voos diretos para Florianópolis e com valores reduzidos; saiba quando
Caçador, no Meio-Oeste, passará a contar com voos comerciais para Florianópolis; a rota será operada pela companhia aérea Aeroplanum...
A cidade de Caçador, no Meio-Oeste de Santa Catarina, passará a contar com voos comerciais para Florianópolis a partir de novembro deste ano. A rota será operada pela companhia aérea Aeroplanum, que terá três frequências semanais, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras.
