'Capital da madeira' terá voos diretos para Florianópolis e com valores reduzidos; saiba quando

Caçador, no Meio-Oeste, passará a contar com voos comerciais para Florianópolis; a rota será operada pela companhia aérea Aeroplanum...

A cidade de Caçador, no Meio-Oeste de Santa Catarina, passará a contar com voos comerciais para Florianópolis a partir de novembro deste ano. A rota será operada pela companhia aérea Aeroplanum, que terá três frequências semanais, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras.

