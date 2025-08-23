Capital do milho em SC inaugura maior obra de saúde da história com R$ 22 milhões investidos Centro Integrado de Saúde Gelson Saibo reúne serviços em estrutura moderna de 4,4 mil m² em Xanxerê, no Oeste ND Mais|Do R7 23/08/2025 - 07h18 (Atualizado em 23/08/2025 - 07h18 ) twitter

Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina viveu, nesta sexta-feira (22), um dos marcos mais importantes da sua história na saúde pública. Foi inaugurado, no bairro Tonial, o CIS (Centro Integrado de Saúde) Gelson Saibo, a maior obra já realizada no setor no município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante conquista para a saúde de Xanxerê!

