Capital do Oeste abre processo seletivo com salários de até R$ 7,8 mil e inscrições gratuitas Processo contempla cargos em engenharia, assistência social, psicologia e mais ND Mais|Do R7 07/08/2025 - 03h57 (Atualizado em 07/08/2025 - 03h57 )

A Prefeitura de Chapecó abriu nesta quarta-feira (6) as inscrições para um processo seletivo simplificado de contratação em caráter temporário. As vagas são destinadas a profissionais de diferentes áreas, com contratos válidos por até dois anos e salários que variam de R$ 4.673,91 a R$ 7.869,22.

Saiba mais sobre as oportunidades e como se inscrever consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

