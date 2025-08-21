Logo R7.com
Capivaras incomodadas? ‘Bate-estaca’ em obra da Ponte Joinville causa embate entre vereadores

Vereadores discutem impactos do barulho da obra na fauna local e causam controvérsia ao incluir capivaras no debate

ND Mais|Do R7

As capivaras que vivem próximo às obras da Ponte Joinville viraram tema de debate na Câmara de Vereadores nesta terça-feira (19). A Comissão de Urbanismo aprovou um requerimento da vereadora Liliane da Frada (Podemos) para discutir os impactos da construção na proteção aos animais.

