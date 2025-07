Capotamento violento mata dois homens em SC; vítimas foram ejetadas do carro Grave acidente foi registrado na manhã deste domingo (20), em Caçador, no Meio-Oeste do estado; dois homens morreram após saída de... ND Mais|Do R7 21/07/2025 - 02h17 (Atualizado em 21/07/2025 - 02h17 ) twitter

Dois homens morreram após serem arremessados de um carro durante um grave acidente de trânsito na manhã deste domingo (20), na SC-302, em Caçador, no Meio-Oeste de Santa Catarina. De acordo com o Corpo de Bombeiros Voluntários, o veículo saiu da pista e capotou. Um terceiro ocupante, que estava no carro, sofreu apenas ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

