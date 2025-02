Caravaggio x Barra contra o rebaixamento no Catarinense 2025: onde assistir ao vivo e horário Caravaggio e Barra tentam evitar o rebaixamento no Campeonato Catarinense em uma verdadeira decisão ND Mais|Do R7 22/02/2025 - 07h05 (Atualizado em 22/02/2025 - 07h05 ) twitter

Caravaggio e Barra se enfrentam neste sábado (22) pela 11ª rodada do Campeonato Catarinense 2025. A bola rola no estádio da Montanha, em Nova Veneza, às 16h30. O jogo pode definir o segundo rebaixado no Estadual.

Não perca nenhum detalhe desse confronto decisivo!

