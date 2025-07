Carbonífera Rio Deserto fecha mina em SC antes do previsto após pedidos de demissão em massa Demissões antecipadas fizeram empresa desativar Mina Cruz de Malta, em Treviso, antes do final de julho ND Mais|Do R7 02/07/2025 - 00h16 (Atualizado em 02/07/2025 - 00h16 ) twitter

A Carbonífera Rio Deserto antecipou a desativação da Mina Cruz de Malta, localizada na cidade de Treviso, no Sul de Santa Catarina. O fechamento estava previsto para acontecer no final de julho, porém, diante do pedido de demissão em massa de trabalhadores, o processo foi antecipado.

