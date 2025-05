Cárcere e agressões: mulher pede socorro da janela com filhos em Itajaí Antes de pedir socorro da janela, mulher liga para PM em desespero e suspeito teria interrompido chamada ND Mais|Do R7 01/05/2025 - 05h39 (Atualizado em 01/05/2025 - 05h39 ) twitter

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante após uma mulher de 28 anos relatar ter sofrido agressões e estar sendo mantida em cárcere privado no bairro Santa Regina, em Itajaí, Litoral Norte de SC, nesta terça-feira (29). Conforme a Polícia Militar, a vítima teria acionado o órgão em estado de desespero. Chegando ao local, a mulher foi avistada na janela do apartamento pedindo socorro com os dois filhos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa situação alarmante.

