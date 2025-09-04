Carga ‘cabeluda’: casal é flagrado com mais de 2 kg de fios humanos em SC
Durante a abordagem, o casal informou que havia ido até Dionísio Cerqueira, no Oeste do estado, para comprar 26 maços de cabelo, mas...
Cerca de 2,5 kg de cabelo humano foram apreendidos em Irineópolis, no Planalto Norte de Santa Catarina, na noite desta terça-feira (2). O material estava com um casal que não apresentou nota fiscal da mercadoria.
