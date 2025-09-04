Carga ‘cabeluda’: casal é flagrado com mais de 2 kg de fios humanos em SC Durante a abordagem, o casal informou que havia ido até Dionísio Cerqueira, no Oeste do estado, para comprar 26 maços de cabelo, mas... ND Mais|Do R7 04/09/2025 - 04h57 (Atualizado em 04/09/2025 - 04h57 ) twitter

Cerca de 2,5 kg de cabelo humano foram apreendidos em Irineópolis, no Planalto Norte de Santa Catarina, na noite desta terça-feira (2). O material estava com um casal que não apresentou nota fiscal da mercadoria.

Para mais detalhes sobre essa apreensão inusitada, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

