Carga com 14,5 toneladas de tainha é apreendida e vira doação para entidades beneficentes em SC Apreensão realizada pelo Ibama aconteceu no sábado (24) em Passo de Torres, no Extremo Sul ND Mais|Do R7 27/05/2025 - 00h15 (Atualizado em 27/05/2025 - 00h15 )

Uma carga com 14,5 toneladas de tainha, apreendida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), virou alimento para instituições beneficentes do Sul catarinense e do Litoral Norte do Rio Grande do Sul. A apreensão aconteceu no último sábado (24) em Passo de Torres.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre essa importante ação solidária!

