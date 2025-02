Carga de ecstasy que viria para Carnaval em Florianópolis é apreendida em Laguna Policiais encontraram oito pacotes de comprimidos de ecstasy dentro de um esconderijo feito no porta-luvas ND Mais|Do R7 26/02/2025 - 14h27 (Atualizado em 26/02/2025 - 14h27 ) twitter

Uma carga de 4,1kg de ecstasy foi apreendida na terça-feira (25) na BR-101, em Laguna. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) afirmou que a droga provavelmente seria vendida no Carnaval em Florianópolis, destino do motorista que transportava as drogas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa apreensão e suas implicações.

